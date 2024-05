Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 legt zu

Heute wagen sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Am Freitag notiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,80 Prozent fester bei 4 929,70 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,244 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4 901,04 Zählern und damit 0,213 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 890,61 Punkte).

Der Euro STOXX 50 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 4 944,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 896,41 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,69 Prozent. Vor einem Monat, am 03.04.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 069,25 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 654,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.05.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 310,18 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 9,24 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Ferrari (+ 1,91 Prozent auf 400,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,79 Prozent auf 116,40 EUR), Infineon (+ 1,66 Prozent auf 31,86 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,65 Prozent auf 72,08 EUR) und Siemens (+ 1,58 Prozent auf 177,96 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Intesa Sanpaolo (-3,15 Prozent auf 3,46 EUR), UniCredit (-2,10 Prozent auf 34,17 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,56 Prozent auf 403,50 EUR), Allianz (-1,05 Prozent auf 264,60 EUR) und Eni (-0,78 Prozent auf 14,71 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2 947 805 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 385,347 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Im Euro STOXX 50 weist die Stellantis-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

