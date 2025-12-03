Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Frühe Anlage
|
03.12.2025 10:04:23
DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Siemens-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 111,92 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Siemens-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 89,350 Siemens-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 309,15 EUR, da sich der Wert einer Siemens-Aktie am 02.12.2025 auf 227,30 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 20 309,15 EUR, was einer positiven Performance von 103,09 Prozent entspricht.
Siemens wurde am Markt mit 177,54 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images
