Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start fester

Das macht der MDAX am Freitagmorgen.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,89 Prozent fester bei 26 275,62 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 240,631 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,125 Prozent auf 26 075,71 Punkte an der Kurstafel, nach 26 043,18 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Freitag bei 26 292,04 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 075,71 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 1,10 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 26.03.2024, bei 26 871,42 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 26.01.2024, den Wert von 26 174,57 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 26.04.2023, bei 27 464,85 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 2,10 Prozent nach unten. Bei 27 286,23 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell thyssenkrupp (+ 9,08 Prozent auf 4,86 EUR), Befesa (+ 4,05 Prozent auf 27,26 EUR), HelloFresh (+ 3,92 Prozent auf 7,27 EUR), AIXTRON SE (+ 3,31 Prozent auf 22,50 EUR) und SMA Solar (+ 2,47 Prozent auf 48,94 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Delivery Hero (-4,22 Prozent auf 29,49 EUR), HOCHTIEF (-3,57 Prozent auf 97,30 EUR), EVOTEC SE (-0,16 Prozent auf 9,15 EUR), Scout24 (+ 0,00 Prozent auf 68,55 EUR) und MorphoSys (+ 0,00 Prozent auf 67,75 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 756 855 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 18,179 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Unter den MDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,75 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at