Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX leichter

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,82 Prozent tiefer bei 3 421,71 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 522,015 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,088 Prozent tiefer bei 3 446,92 Punkten in den Handel, nach 3 449,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 3 446,92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 407,48 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 0,341 Prozent zurück. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 24.04.2024, den Stand von 3 299,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, bei 3 394,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.05.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 192,72 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,92 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 175,55 Zählern.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Kontron (+ 2,66 Prozent auf 20,82 EUR), 1&1 (+ 1,86 Prozent auf 17,52 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 0,80 Prozent auf 27,60 EUR), Bechtle (+ 0,68 Prozent auf 47,26 EUR) und QIAGEN (+ 0,51 Prozent auf 40,34 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-4,86 Prozent auf 48,52 EUR), Sartorius vz (-3,62 Prozent auf 252,70 EUR), HENSOLDT (-2,94 Prozent auf 37,70 EUR), EVOTEC SE (-2,79 Prozent auf 8,98 EUR) und JENOPTIK (-2,03 Prozent auf 27,94 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 949 555 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 209,307 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,17 erwartet. Mit 7,72 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

