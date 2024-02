Freitagshandel in Zürich: SLI am Mittag mit Zuschlägen

Der SLI gönnt sich am Mittag eine Verschnaufpause.

Der SLI steigt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,20 Prozent auf 1 858,39 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,128 Prozent auf 1 857,12 Punkte an der Kurstafel, nach 1 854,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 856,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 860,21 Punkten verzeichnete.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 1,29 Prozent. Vor einem Monat, am 23.01.2024, wies der SLI einen Wert von 1 765,85 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.11.2023, wurde der SLI mit 1 716,21 Punkten gehandelt. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 23.02.2023, bei 1 781,39 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,38 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 1 864,65 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell ams (+ 1,44 Prozent auf 2,19 CHF), Nestlé (+ 1,24 Prozent auf 95,41 CHF), Richemont (+ 1,03 Prozent auf 137,15 CHF), Geberit (+ 0,78 Prozent auf 519,60 CHF) und Schindler (+ 0,69 Prozent auf 233,10 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,60 Prozent auf 39,97 CHF), Swatch (I) (-1,32 Prozent auf 208,90 CHF), Julius Bär (-1,25 Prozent auf 47,25 CHF), Swisscom (-1,01 Prozent auf 509,60 CHF) und Holcim (-0,96 Prozent auf 68,38 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 567 243 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 272,064 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,30 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

