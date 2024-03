Freitagshandel in Zürich: SMI fällt am Freitagmittag

Am Freitag verbucht der SMI um 12:09 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,13 Prozent auf 11 688,50 Punkte. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,259 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,116 Prozent auf 11 690,10 Punkte an der Kurstafel, nach 11 703,66 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 11 677,70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 715,50 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 0,213 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.02.2024, erreichte der SMI einen Wert von 11 386,17 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 22.12.2023, den Wert von 11 153,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.03.2023, wies der SMI einen Wert von 10 782,28 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,64 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 064,90 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Roche (+ 0,93 Prozent auf 227,15 CHF), Logitech (+ 0,90 Prozent auf 80,96 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,82 Prozent auf 245,10 CHF), Swisscom (+ 0,68 Prozent auf 536,60 CHF) und Lonza (+ 0,65 Prozent auf 526,60 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Sonova (-2,11 Prozent auf 269,20 CHF), Richemont (-1,89 Prozent auf 135,25 CHF), Geberit (-1,61 Prozent auf 536,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,93 Prozent auf 42,47 CHF) und Sika (-0,77 Prozent auf 269,90 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 338 008 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 254,216 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at