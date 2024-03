Freundlicher Handel: DAX am Nachmittag stärker

Am Dienstag verbucht der DAX um 15:41 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,02 Prozent auf 17 719,58 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,793 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,188 Prozent tiefer bei 17 682,78 Punkten in den Dienstagshandel, nach 17 716,17 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Dienstag bei 17 726,97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 643,11 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.02.2024, bei 16 904,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2023, wies der DAX einen Stand von 16 533,11 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, einen Stand von 15 578,39 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 5,67 Prozent aufwärts. Bei 17 816,52 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell RWE (+ 2,94 Prozent auf 31,50 EUR), Fresenius SE (+ 2,83 Prozent auf 25,41 EUR), Rheinmetall (+ 1,98 Prozent auf 438,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,64 Prozent auf 228,80 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,60 Prozent auf 57,08 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Bayer (-5,68 Prozent auf 26,49 EUR), Heidelberg Materials (-1,95 Prozent auf 87,52 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,95 Prozent auf 41,58 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,64 Prozent auf 118,70 EUR) und Continental (-1,26 Prozent auf 72,34 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 6 188 543 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 202,327 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,96 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at