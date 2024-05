Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

Wenig Veränderung war am Donnerstag in Europa zu beobachten.

Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel schlussendlich um 0,20 Prozent fester bei 5 035,34 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,342 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 5 026,70 Zählern und damit 0,030 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 025,17 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 064,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 025,28 Zählern.

Euro STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,500 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 23.04.2024, lag der Euro STOXX 50 bei 5 008,17 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.02.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 872,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.05.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 342,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,58 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens (+ 2,00 Prozent auf 177,18 EUR), SAP SE (+ 1,14 Prozent auf 181,36 EUR), Infineon (+ 0,95 Prozent auf 38,07 EUR), UniCredit (+ 0,75 Prozent auf 36,23 EUR) und Stellantis (+ 0,29 Prozent auf 20,43 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Bayer (-2,85 Prozent auf 27,59 EUR), Deutsche Telekom (-1,54 Prozent auf 21,77 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,39 Prozent auf 455,10 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,23 Prozent auf 38,62 EUR) und Enel (-1,15 Prozent auf 6,59 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 9 110 854 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 382,212 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,96 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at