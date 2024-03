Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Um 09:11 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,07 Prozent höher bei 5 067,81 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 4,357 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,018 Prozent leichter bei 5 063,27 Punkten, nach 5 064,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 5 069,28 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 063,27 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,767 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.02.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 885,74 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 27.12.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 528,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 164,62 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 12,30 Prozent. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 0,97 Prozent auf 27,58 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,86 Prozent auf 447,60 EUR), BASF (+ 0,63 Prozent auf 52,96 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,54 Prozent auf 22,34 EUR) und Allianz (+ 0,16 Prozent auf 277,45 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen BMW (-1,31 Prozent auf 105,16 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,78 Prozent auf 120,32 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,62 Prozent auf 39,95 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,59 Prozent auf 73,02 EUR) und Infineon (-0,51 Prozent auf 31,20 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 275 033 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 411,814 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3,79 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 9,60 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at