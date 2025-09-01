AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
FTSE 100-Marktbericht 01.09.2025 09:29:50

Freundlicher Handel: FTSE 100 beginnt Handel in der Gewinnzone

Freundlicher Handel: FTSE 100 beginnt Handel in der Gewinnzone

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Montag fort.

Der FTSE 100 gewinnt im LSE-Handel um 09:12 Uhr 0,28 Prozent auf 9 213,36 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,693 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 187,34 Punkten in den Montagshandel, nach 9 187,34 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 9 187,34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 9 226,57 Punkten erreichte.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 01.08.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 068,58 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, einen Stand von 8 772,38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 376,63 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 11,54 Prozent zu. Bei 9 357,51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 3,36 Prozent auf 18,48 GBP), BAE Systems (+ 2,42 Prozent auf 18,00 GBP), Tesco (+ 1,87 Prozent auf 4,31 GBP), Rolls-Royce (+ 1,38 Prozent auf 10,85 GBP) und AstraZeneca (+ 1,22 Prozent auf 119,34 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Rio Tinto (-1,28 Prozent auf 45,83 GBP), Standard Chartered (-1,01 Prozent auf 13,72 GBP), 3i (-0,92 Prozent auf 39,82 GBP), BT Group (-0,62 Prozent auf 2,15 GBP) und Entain (-0,59 Prozent auf 8,73 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 6 212 456 Aktien gehandelt. Mit 210,860 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 5,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Taylor Wimpey-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,58 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lloyds Banking Groupmehr Nachrichten

Analysen zu AstraZeneca PLCmehr Analysen

06:27 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.25 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
05.08.25 AstraZeneca Buy UBS AG
04.08.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
01.08.25 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 45,40 -1,30% 3i plc
Ashtead plc 62,50 0,00% Ashtead plc
AstraZeneca PLC 137,45 0,66% AstraZeneca PLC
BAE Systems plc 20,99 3,30% BAE Systems plc
BT Group plc 2,48 -0,80% BT Group plc
Entain PLC Registered Shs 10,01 0,16% Entain PLC Registered Shs
Fresnillo PLC 21,04 3,14% Fresnillo PLC
Lloyds Banking Group 0,93 -0,43% Lloyds Banking Group
Rio Tinto plc 53,95 0,19% Rio Tinto plc
Rolls-Royce Plc 12,66 0,80% Rolls-Royce Plc
Standard Chartered plc 15,80 -0,63% Standard Chartered plc
Taylor Wimpey plc 1,12 0,90% Taylor Wimpey plc
Tesco PLC 4,84 -1,22% Tesco PLC
WPP 2012 PLC 4,48 -0,44% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 214,88 0,30%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:12 Deutsche Bank setzt auf Tech - Diese Aktien dominierten im 2. Quartal 2025
08:10 August 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
08:05 Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
31.08.25 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
31.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Zuwächsen -- Börsen in Asien uneinig
Zum Start in die neue Woche verbuchen sowohl der heimische als auch der deutsche Leitindex Aufschläge. Die Märkte in Fernost bewegen sich unterdessen am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen