Freundlicher Handel: FTSE 100 beginnt Handel in der Gewinnzone

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Montag fort.

Der FTSE 100 gewinnt im LSE-Handel um 09:12 Uhr 0,28 Prozent auf 9 213,36 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,693 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 9 187,34 Punkten in den Montagshandel, nach 9 187,34 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 9 187,34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 9 226,57 Punkten erreichte.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 01.08.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 068,58 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, einen Stand von 8 772,38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 376,63 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 11,54 Prozent zu. Bei 9 357,51 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 3,36 Prozent auf 18,48 GBP), BAE Systems (+ 2,42 Prozent auf 18,00 GBP), Tesco (+ 1,87 Prozent auf 4,31 GBP), Rolls-Royce (+ 1,38 Prozent auf 10,85 GBP) und AstraZeneca (+ 1,22 Prozent auf 119,34 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Rio Tinto (-1,28 Prozent auf 45,83 GBP), Standard Chartered (-1,01 Prozent auf 13,72 GBP), 3i (-0,92 Prozent auf 39,82 GBP), BT Group (-0,62 Prozent auf 2,15 GBP) und Entain (-0,59 Prozent auf 8,73 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 6 212 456 Aktien gehandelt. Mit 210,860 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 5,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Taylor Wimpey-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,58 Prozent, die höchste im Index.

