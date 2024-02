Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Mittag steigen

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Der Euro STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,34 Prozent auf 4 732,04 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,103 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,094 Prozent höher bei 4 720,30 Punkten in den Handel, nach 4 715,87 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 4 720,30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 738,13 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 12.01.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 480,02 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 197,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 197,94 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 4,86 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 4 738,13 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 380,97 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Bayer (+ 2,48 Prozent auf 28,48 EUR), BASF (+ 1,79 Prozent auf 44,81 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,08 Prozent auf 2,82 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,00 Prozent auf 65,57 EUR) und Infineon (+ 0,97 Prozent auf 33,97 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil SAP SE (-0,69 Prozent auf 167,16 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,32 Prozent auf 42,23 EUR), adidas (-0,15 Prozent auf 171,48 EUR), Eni (-0,01 Prozent auf 14,36 EUR) und Ferrari (+ 0,02 Prozent auf 362,05 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 351 717 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 402,834 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

