Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Der STOXX 50 notierte letztendlich im Plus.

Am Montag steht der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,47 Prozent im Plus bei 4 392,94 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 4 369,04 Zählern und damit 0,073 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4 372,21 Punkte).

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 364,12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 4 399,27 Einheiten.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 08.03.2024, einen Stand von 4 362,97 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.01.2024, den Stand von 4 102,86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, einen Stand von 3 981,99 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 7,35 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 462,29 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Rio Tinto (+ 4,21 Prozent auf 51,84 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,54 Prozent auf 76,61 EUR), Glencore (+ 1,90 Prozent auf 4,67 GBP), UniCredit (+ 1,22 Prozent auf 35,33 EUR) und Siemens (+ 1,10 Prozent auf 174,26 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Diageo (-0,95 Prozent auf 28,23 GBP), GSK (-0,58 Prozent auf 16,20 GBP), RELX (-0,57 Prozent auf 32,99 GBP), Unilever (-0,52 Prozent auf 38,17 GBP) und Reckitt Benckiser (-0,35 Prozent auf 42,60 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 36 306 460 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 518,561 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die HSBC-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,38 erwartet. BAT-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,24 Prozent gelockt.

