Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Mittag

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwoch.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,11 Prozent stärker bei 3 399,96 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 532,501 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3 396,26 Punkte an der Kurstafel, nach 3 396,26 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Mittwoch bei 3 415,12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 396,26 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 1,58 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, einen Stand von 3 429,24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.01.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 261,19 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.04.2023, wies der TecDAX 3 291,99 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 2,27 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit CANCOM SE (+ 4,17 Prozent auf 28,98 EUR), Infineon (+ 2,73 Prozent auf 31,61 EUR), United Internet (+ 1,70 Prozent auf 21,54 EUR), freenet (+ 1,23 Prozent auf 26,34 EUR) und SAP SE (+ 0,93 Prozent auf 178,70 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Carl Zeiss Meditec (-2,00 Prozent auf 112,70 EUR), Sartorius vz (-1,96 Prozent auf 349,30 EUR), Kontron (-1,93 Prozent auf 20,28 EUR), QIAGEN (-1,78 Prozent auf 38,58 EUR) und EVOTEC SE (-1,70 Prozent auf 13,85 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 648 970 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 210,637 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,80 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,05 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at