Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Montagnachmittag mit Kursplus

Um 15:42 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,67 Prozent höher bei 17 855,41 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,778 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,004 Prozent fester bei 17 738,04 Punkten in den Montagshandel, nach 17 737,36 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 17 889,47 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17 738,04 Einheiten.

DAX auf Jahressicht

Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 22.03.2024, den Wert von 18 205,94 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 22.01.2024, den Wert von 16 683,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, bewegte sich der DAX bei 15 881,66 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,48 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 567,16 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Bayer (+ 3,34 Prozent auf 27,21 EUR), QIAGEN (+ 2,63 Prozent auf 38,46 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,08 Prozent auf 21,60 EUR), Henkel vz (+ 1,69 Prozent auf 73,44 EUR) und Fresenius SE (+ 1,38 Prozent auf 27,27 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil RWE (-1,76 Prozent auf 31,88 EUR), Daimler Truck (-1,03 Prozent auf 43,10 EUR), Porsche (-0,73 Prozent auf 89,26 EUR), Sartorius vz (-0,52 Prozent auf 270,20 EUR) und Heidelberg Materials (-0,52 Prozent auf 92,66 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 710 483 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 193,526 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,54 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at