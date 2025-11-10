Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

Analystenstimme 10.11.2025 18:00:00

Siemens Energy-Aktie hebt ab: Jefferies hebt Titel auf "Buy" - Kursziel verdoppelt sich auf 134 Euro

Siemens Energy-Aktie hebt ab: Jefferies hebt Titel auf "Buy" - Kursziel verdoppelt sich auf 134 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 134 Euro angehoben.

Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 55 auf 134 Euro angehoben. Das Produktangebot des Energietechnikkonzerns adressiere die größten Herausforderungen der Energiebranche, was für andauernde Nachfrage sorgen dürfte, schrieb Lucas Ferhani in seiner am Sonntag vorliegenden Kaufempfehlung. Die Dringlichkeit beim Netzausbau, mit der Netzbetreiber und Energieversorger in Europa und den USA konfrontiert seien, führe zu einer hohen Preismacht durch die Energietechnikanbieter. Daher unterschätzten viele Börsianer immer noch das Margenpotenzial von Siemens Energy.

Die Aktie von Siemens Energy gewann auf XETRA 4,62 Prozent und schloss bei 106,50 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquelle: Siemens Energy AG

