Freundlicher Handel in Frankfurt: nachmittags Gewinne im MDAX

Am Montag tendiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,12 Prozent fester bei 26 653,87 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 248,596 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,005 Prozent auf 26 621,60 Punkte an der Kurstafel, nach 26 622,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26 470,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26 674,34 Punkten.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, wurde der MDAX mit 25 999,48 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Stand von 26 943,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, den Stand von 26 484,15 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,687 Prozent abwärts. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 25 075,79 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 10,40 Prozent auf 40,96 EUR), HUGO BOSS (+ 3,20 Prozent auf 53,50 EUR), Bilfinger SE (+ 2,47 Prozent auf 44,04 EUR), K+S (+ 2,00 Prozent auf 14,02 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,18 Prozent auf 35,02 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Jungheinrich (-2,80 Prozent auf 33,98 EUR), Ströer SE (-2,56 Prozent auf 55,15 EUR), SMA Solar (-2,45 Prozent auf 53,65 EUR), Gerresheimer (-2,33 Prozent auf 105,00 EUR) und Nordex (-2,24 Prozent auf 12,00 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 482 648 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 18,502 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,88 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

