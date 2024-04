Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus

Am Mittwoch klettert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,53 Prozent auf 14 536,65 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 120,423 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,253 Prozent auf 14 496,19 Punkte an der Kurstafel, nach 14 459,58 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14 536,65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 14 495,43 Einheiten.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 1,46 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, einen Stand von 13 873,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.01.2024, wies der SDAX einen Stand von 13 596,33 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 056,11 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 5,18 Prozent. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Ceconomy St (+ 2,66 Prozent auf 2,04 EUR), AUTO1 (+ 2,62 Prozent auf 4,85 EUR), Varta (+ 2,19 Prozent auf 14,94 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 2,11 Prozent auf 7,49 EUR) und Salzgitter (+ 1,75 Prozent auf 25,54 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil SYNLAB (-1,50 Prozent auf 10,52 EUR), Fielmann (-0,72 Prozent auf 41,30 EUR), Befesa (-0,65 Prozent auf 36,42 EUR), HAMBORNER REIT (-0,58 Prozent auf 6,82 EUR) und JOST Werke (-0,52 Prozent auf 47,75 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. 37 502 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 17,725 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

2024 hat die Deutsche Beteiligungs-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Schaeffler-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,94 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

