Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX mittags auf grünem Terrain

Der SDAX verbucht am Freitagmittag Zuwächse.

Um 12:10 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,40 Prozent fester bei 13 969,22 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 116,812 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,031 Prozent höher bei 13 918,41 Punkten, nach 13 914,07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 13 971,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 13 914,57 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 1,15 Prozent zu. Der SDAX wies vor einem Monat, am 15.02.2024, einen Wert von 13 827,66 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.12.2023, bewegte sich der SDAX bei 13 617,48 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 15.03.2023, den Stand von 12 847,48 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,07 Prozent zu. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 14 067,87 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 230,25 Zählern.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Hypoport SE (+ 5,59 Prozent auf 211,40 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 2,40 Prozent auf 18,80 EUR), Klöckner (+ 2,01 Prozent auf 6,59 EUR), SYNLAB (+ 1,98 Prozent auf 11,84 EUR) und IONOS (+ 1,95 Prozent auf 20,35 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil BayWa (-9,41 Prozent auf 26,00 EUR), Varta (-2,63 Prozent auf 13,91 EUR), Drägerwerk (-2,36 Prozent auf 49,70 EUR), ADTRAN (-1,98 Prozent auf 5,44 USD) und PNE (-1,84 Prozent auf 13,86 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX sticht die Ceconomy St-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 257 315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 16,360 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at