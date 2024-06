Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im DAX

Am Mittwoch tendiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,49 Prozent stärker bei 18 495,65 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,804 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,002 Prozent stärker bei 18 406,06 Punkten, nach 18 405,64 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 18 536,30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 406,06 Punkten lag.

DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,044 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18 001,60 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 05.03.2024, mit 17 698,40 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2023, notierte der DAX bei 15 963,89 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,29 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Bayer (+ 1,75 Prozent auf 28,83 EUR), Daimler Truck (+ 1,72 Prozent auf 39,53 EUR), Zalando (+ 1,68 Prozent auf 24,78 EUR), Continental (+ 1,64 Prozent auf 63,36 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,51 Prozent auf 55,04 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Commerzbank (-0,87 Prozent auf 14,82 EUR), Deutsche Bank (-0,72 Prozent auf 14,92 EUR), Infineon (-0,34 Prozent auf 36,59 EUR), Henkel vz (+ 0,02 Prozent auf 83,18 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,04 Prozent auf 94,34 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 634 680 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 196,397 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,96 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,03 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

