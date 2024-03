Freundlicher Handel in Wien: Börsianer lassen ATX steigen

Der ATX verbucht am Donnerstagmittag Zuwächse.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,22 Prozent stärker bei 3 531,09 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 112,526 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,005 Prozent tiefer bei 3 523,26 Punkten in den Handel, nach 3 523,44 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 3 538,56 Punkte, das Tagestief hingegen 3 521,10 Zähler.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,853 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 28.02.2024, betrug der ATX-Kurs 3 388,73 Punkte. Vor drei Monaten, am 28.12.2023, wies der ATX einen Stand von 3 414,06 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.03.2023, wurde der ATX mit 3 063,33 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,49 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 3 538,56 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell OMV (+ 1,31 Prozent auf 43,47 EUR), Raiffeisen (+ 0,76 Prozent auf 18,59 EUR), Andritz (+ 0,70 Prozent auf 57,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,42 Prozent auf 19,13 EUR) und Telekom Austria (+ 0,39 Prozent auf 7,76 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Schoeller-Bleckmann (-2,12 Prozent auf 43,95 EUR), Lenzing (-1,39 Prozent auf 31,85 EUR), voestalpine (-1,15 Prozent auf 25,86 EUR), Verbund (-0,43 Prozent auf 68,80 EUR) und IMMOFINANZ (-0,43 Prozent auf 23,35 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die IMMOFINANZ-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 391 997 Aktien gehandelt. Im ATX macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 23,763 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,26 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at