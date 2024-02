Freundlicher Handel: So bewegt sich der LUS-DAX mittags

Der LUS-DAX notiert am Freitag im Plus.

Um 12:25 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,35 Prozent nach oben auf 17 178,50 Punkte.

Bei 17 199,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 096,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 16.01.2024, einen Wert von 16 539,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.11.2023, betrug der LUS-DAX-Kurs 15 839,00 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 16.02.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 15 499,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 2,59 Prozent zu. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 199,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,94 Prozent auf 388,30 EUR), Bayer (+ 2,39 Prozent auf 28,73 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,35 Prozent auf 84,62 EUR), Porsche Automobil vz (+ 2,20 Prozent auf 47,80 EUR) und adidas (+ 2,06 Prozent auf 177,70 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Commerzbank (-1,22 Prozent auf 10,93 EUR), RWE (-0,56 Prozent auf 31,90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,05 Prozent auf 413,20 EUR), Hannover Rück (+ 0,04 Prozent auf 230,90 EUR) und Fresenius SE (+ 0,08 Prozent auf 26,36 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 324 540 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 192,860 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at