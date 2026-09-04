Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|TecDAX-Performance im Fokus
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04.09.2026 12:26:57
Freundlicher Handel: TecDAX fester
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,66 Prozent höher bei 4 054,10 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 559,304 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,330 Prozent auf 4 040,71 Punkte an der Kurstafel, nach 4 027,43 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4 058,17 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 4 035,36 Einheiten.
TecDAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 1,11 Prozent zurück. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 04.08.2026, einen Wert von 3 981,98 Punkten auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 4 208,59 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, bei 3 623,61 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 11,86 Prozent. Bei 4 284,41 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6,52 Prozent auf 72,70 EUR), PVA TePla (+ 4,73 Prozent auf 31,02 EUR), Siltronic (+ 3,40) Prozent auf 77,65 EUR), AIXTRON SE (+ 3,25 Prozent auf 36,58 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,68 Prozent auf 137,80 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Nemetschek SE (-2,08 Prozent auf 65,85 EUR), EVOTEC SE (-1,59 Prozent auf 3,22 EUR), Bechtle (-1,14 Prozent auf 36,54 EUR), Sartorius vz (-1,06 Prozent auf 242,20 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,87 Prozent auf 31,88 EUR).
Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 953 151 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 209,418 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus
Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,33 Prozent bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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