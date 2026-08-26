Bechtle Aktie
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WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bechtle von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Bei dem IT-Dienstleister hält er das obere Ende der neuen Zielspanne für das Gesamtjahr für erreichbar. Die Aktie weise zudem einen 30-prozentigen Abschlag auf ihr historisches Bewertungsniveau auf. Bechtle zählt neben Inficon zu den Favoriten für die zweite Jahreshälfte./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35,26 €
|
Abst. Kursziel*:
36,13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,14%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AG
|
20.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
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19.08.26
|TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
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|Börse Frankfurt in Rot: MDAX schließt im Minus (finanzen.at)
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18.08.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
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Analysen zu Bechtle AG
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