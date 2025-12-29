Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zu

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,16 Prozent stärker bei 3 592,60 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 563,984 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,017 Prozent auf 3 587,46 Punkte an der Kurstafel, nach 3 586,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 594,22 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 571,39 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 3 591,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 618,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, einen Stand von 3 452,27 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 4,54 Prozent nach oben. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Nagarro SE (+ 2,03 Prozent auf 77,90 EUR), 1&1 (+ 1,86 Prozent auf 24,70 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,62 Prozent auf 94,10 EUR), TeamViewer (+ 1,61 Prozent auf 5,98 EUR) und ATOSS Software (+ 1,59 Prozent auf 114,80 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil HENSOLDT (-2,19 Prozent auf 71,60 EUR), QIAGEN (-0,64 Prozent auf 38,74 EUR), SMA Solar (-0,60 Prozent auf 33,02 EUR), Nordex (-0,49 Prozent auf 28,68 EUR) und EVOTEC SE (-0,48 Prozent auf 5,36 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 816 198 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 236,485 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,15 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at