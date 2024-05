FTSE 100 aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 mittags

Der FTSE 100 bewegt sich am Mittag im Minus.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,30 Prozent tiefer bei 8 420,59 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,655 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 445,80 Punkte an der Kurstafel, nach 8 445,80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 8 406,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 448,98 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 0,156 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 16.04.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 820,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.02.2024, stand der FTSE 100 noch bei 7 711,71 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor einem Jahr, am 16.05.2023, bei 7 751,08 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 9,05 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell BT Group (+ 11,53 Prozent auf 1,26 GBP), Prudential (+ 1,84 Prozent auf 8,19 GBP), Vodafone Group (+ 1,84 Prozent auf 0,78 GBP), Rio Tinto (+ 1,77 Prozent auf 56,20 GBP) und Burberry (+ 1,54 Prozent auf 11,19 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Sage (-9,00 Prozent auf 10,90 GBP), ConvaTec (-5,79 Prozent auf 2,51 GBP), easyJet (-5,30 Prozent auf 5,01 GBP), Kingfisher (-3,75 Prozent auf 2,59 GBP) und Pearson (-2,99 Prozent auf 9,55 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 weist die BT Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 45 836 941 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 221,210 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Im FTSE 100 hat die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at