Diageo Aktie
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
|Langfristige Investition
|
28.11.2025 10:03:43
FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diageo von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde das Diageo-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Diageo-Papier bei 37,86 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,641 Diageo-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 17,42 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 46,01 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -53,99 Prozent.
Diageo wurde am Markt mit 38,16 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
