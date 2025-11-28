Diageo Aktie

Langfristige Investition 28.11.2025 10:03:43

FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diageo von vor 3 Jahren verloren

Anleger, die vor Jahren in Diageo-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurde das Diageo-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Diageo-Papier bei 37,86 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,641 Diageo-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 17,42 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 46,01 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -53,99 Prozent.

Diageo wurde am Markt mit 38,16 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

