GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|GSK-Investment im Blick
|
24.11.2025 10:04:16
FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 10 Jahren eingefahren
GSK-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 16,79 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,957 GSK-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 21.11.2025 106,51 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 17,88 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 6,51 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von GSK belief sich zuletzt auf 71,90 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
