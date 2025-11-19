GSK Aktie

20,30EUR 0,01EUR 0,05%
GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

19.11.2025 16:29:11

GSK Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK nach einem Treffen mit dem Chefentwickler Tony Wood auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Pence belassen. Dieser habe sich mit Blick auf die Forschung und Entwicklung zuversichtlich gezeigt, schrieb Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Onkologie sei das am weitesten vorangekommene Therapiefeld des Pharmakonzerns./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
21,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20,24 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17,73 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

