GSK Aktie
|20,30EUR
|0,01EUR
|0,05%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK nach einem Treffen mit dem Chefentwickler Tony Wood auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Pence belassen. Dieser habe sich mit Blick auf die Forschung und Entwicklung zuversichtlich gezeigt, schrieb Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Onkologie sei das am weitesten vorangekommene Therapiefeld des Pharmakonzerns./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
21,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20,24 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,73 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|
09:29
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
18.11.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
17.11.25
|FTSE 100-Papier GSK-Aktie: Wäre eine GSK-Kapitalanlage von vor 5 Jahren rentabel gewesen? (finanzen.at)
|
13.11.25
|Verluste in Europa: STOXX 50 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
13.11.25
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel in Europa: nachmittags Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
12.11.25
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 bewegt sich im Plus (finanzen.at)