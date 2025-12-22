Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|Frühe Anlage
|
22.12.2025 10:04:06
FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Rolls-Royce-Papier statt. Der Schlusskurs des Rolls-Royce-Papiers betrug an diesem Tag 1,94 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5 152,992 Anteilen. Die gehaltenen Rolls-Royce-Aktien wären am 19.12.2025 60 290,01 GBP wert, da der Schlussstand 11,70 GBP betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 502,90 Prozent.
Der Marktwert von Rolls-Royce betrug jüngst 98,39 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rolls-Royce Plcmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.12.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich fester (finanzen.at)
|
19.12.25
|Freitagshandel in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
19.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
19.12.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
19.12.25
|Verluste in London: FTSE 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
19.12.25