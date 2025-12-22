Rolls-Royce Aktie

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

Frühe Anlage 22.12.2025 10:04:06

FTSE 100-Wert Rolls-Royce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rolls-Royce-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Rolls-Royce-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Rolls-Royce-Papier statt. Der Schlusskurs des Rolls-Royce-Papiers betrug an diesem Tag 1,94 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Rolls-Royce-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5 152,992 Anteilen. Die gehaltenen Rolls-Royce-Aktien wären am 19.12.2025 60 290,01 GBP wert, da der Schlussstand 11,70 GBP betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 502,90 Prozent.

Der Marktwert von Rolls-Royce betrug jüngst 98,39 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

