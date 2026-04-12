Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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12.04.2026 07:19:20
Germany: Lufthansa pilots' union call for two-day strike
The pilot's union said Lufthansa had shown "no discernible willingness to reach a solution" in several collective bargaining disputes.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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