Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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17.03.2026 09:39:32
Germany news: Lufthansa pilots stage another strike
A two-day strike by Lufthansa pilots is expected to lead to many cancellations. The German chancellor is visiting Norway, a key energy supplier to his country.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Lufthansa AG
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16.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
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16.03.26
|ROUNDUP 2/BER-Warnstreik: Fluggäste müssen mit Einschränkungen rechnen (dpa-AFX)
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16.03.26
|ROUNDUP/BER-Warnstreik: Fluggäste müssen mit Einschränkungen rechnen (dpa-AFX)
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16.03.26
|ROUNDUP: Piloten stimmen auch bei Lufthansa-Tochter Eurowings für Streik (dpa-AFX)
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16.03.26
|Piloten stimmen auch bei Lufthansa-Tochter Eurowings für Streik (dpa-AFX)
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13.03.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich leichter (finanzen.at)
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13.03.26
|Lufthansa-Aktie in Rot: Erneuter Streik und Flugausfälle (dpa-AFX)
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13.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX gibt nach (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
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|UBS AG
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|Lufthansa Halten
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|10.03.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Lufthansa Sector Perform
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|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|11.03.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|10.03.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
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|29.09.25
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|06.03.26
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|Barclays Capital
|03.03.26
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|14.01.26
|Lufthansa Underweight
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|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
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|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
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|DZ BANK
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|10.03.26
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|09.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
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|Deutsche Bank AG