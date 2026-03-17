Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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17.03.2026 11:39:20
Germany news: Lufthansa pilots stage another strike
A two-day strike by Lufthansa pilots is expected to lead to many cancellations. The German chancellor is visiting Norway, a key energy supplier to his country.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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