Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX zum Start steigen

Der TecDAX bleibt auch am Donnerstag in der Gewinnzone.

Am Donnerstag geht es im TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,03 Prozent auf 3 343,35 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 509,827 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,100 Prozent auf 3 338,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3 342,32 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 336,16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 354,86 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 0,052 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 3 337,41 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 01.11.2023, bei 2 861,20 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 01.02.2023, einen Wert von 3 194,69 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 0,564 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 373,55 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 187,26 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Siemens Healthineers (+ 2,93 Prozent auf 53,38 EUR), Siltronic (+ 1,94 Prozent auf 89,15 EUR), AIXTRON SE (+ 0,81 Prozent auf 35,05 EUR), HENSOLDT (+ 0,79 Prozent auf 28,12 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,77 Prozent auf 22,92 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil ADTRAN (-2,57 Prozent auf 6,27 USD), Nordex (-2,25 Prozent auf 9,31 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,06 Prozent auf 19,92 EUR), EVOTEC SE (-1,96 Prozent auf 14,03 EUR) und Sartorius vz (-1,88 Prozent auf 334,50 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 239 959 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 189,983 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die freenet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,38 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at