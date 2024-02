Gewinne in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen zu

Um 15:42 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,23 Prozent auf 17 107,14 Punkte an der DAX-Kurstafel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,730 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,197 Prozent fester bei 17 102,08 Punkten in den Handel, nach 17 068,43 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 17 063,25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 17 157,95 Einheiten.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 0,184 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, lag der DAX bei 16 555,13 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 21.11.2023, bei 15 900,53 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 21.02.2023, einen Stand von 15 397,62 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,01 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 17 198,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 3,43 Prozent auf 13,89 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,59 Prozent auf 68,51 EUR), Porsche (+ 2,12 Prozent auf 80,76 EUR), BMW (+ 2,04 Prozent auf 103,90 EUR) und Daimler Truck (+ 1,94 Prozent auf 36,20 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Siemens Healthineers (-3,10 Prozent auf 53,22 EUR), Rheinmetall (-1,17 Prozent auf 397,20 EUR), Deutsche Börse (-1,06 Prozent auf 186,85 EUR), Sartorius vz (-0,90 Prozent auf 331,90 EUR) und Zalando (-0,87 Prozent auf 19,48 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 604 516 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 192,112 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Porsche Automobil vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at