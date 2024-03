Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag auf grünem Terrain

Um 12:23 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,17 Prozent fester bei 17 763,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 17 712,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 817,50 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 01.02.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 16 999,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.12.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 16 453,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.03.2023, lag der LUS-DAX bei 15 336,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,09 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 17 817,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Daimler Truck (+ 14,27 Prozent auf 43,17 EUR), Brenntag SE (+ 2,04 Prozent auf 86,10 EUR), Porsche (+ 1,97 Prozent auf 88,04 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,90 Prozent auf 50,32 EUR) und Rheinmetall (+ 1,79 Prozent auf 431,60 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen MTU Aero Engines (-1,89 Prozent auf 218,10 EUR), Siemens (-0,90 Prozent auf 181,30 EUR), Fresenius SE (-0,77 Prozent auf 25,68 EUR), Covestro (-0,76 Prozent auf 49,92 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,69 Prozent auf 42,62 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 4 932 484 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 201,329 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Mit 7,08 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at