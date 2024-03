Gewinne in Frankfurt: MDAX notiert im Plus

Der Handel in Frankfurt verläuft am Donnerstagmittag in ruhigen Bahnen.

Am Donnerstag gewinnt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,15 Prozent auf 25 925,73 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 247,943 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,054 Prozent stärker bei 25 899,70 Punkten, nach 25 885,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 25 774,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 954,44 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 0,095 Prozent. Am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26 101,78 Punkten. Am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, wurde der MDAX mit 26 313,98 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, wies der MDAX einen Wert von 28 648,13 Punkten auf.

Der Index gab auf Jahressicht 2024 bereits um 3,40 Prozent nach. Bei 27 272,39 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 25 075,79 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit SMA Solar (+ 14,77 Prozent auf 55,00 EUR), Nordex (+ 4,85 Prozent auf 10,11 EUR), KION GROUP (+ 4,85 Prozent auf 45,87 EUR), KRONES (+ 2,98 Prozent auf 114,20 EUR) und Gerresheimer (+ 2,79 Prozent auf 110,50 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil AIXTRON SE (-15,87 Prozent auf 26,56 EUR), HENSOLDT (-2,24 Prozent auf 33,16 EUR), HelloFresh (-2,01 Prozent auf 13,16 EUR), Delivery Hero (-1,36 Prozent auf 21,41 EUR) und Lufthansa (-1,02 Prozent auf 7,19 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Aktuell weist die AIXTRON SE-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 2 812 227 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 16,669 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr weist die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Im Index weist die RTL-Aktie mit 10,46 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

