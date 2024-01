Gewinne in Zürich: SMI zum Start des Donnerstagshandels freundlich

Am Donnerstag tendiert der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,29 Prozent fester bei 11 202,50 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,285 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,274 Prozent auf 11 200,90 Punkte an der Kurstafel, nach 11 170,26 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 11 200,80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 11 214,66 Punkten lag.

SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 0,021 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 04.12.2023, lag der SMI bei 10 952,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.10.2023, bewegte sich der SMI bei 10 756,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.01.2023, wies der SMI einen Wert von 11 140,27 Punkten auf.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Roche (+ 1,29 Prozent auf 255,10 CHF), Novartis (+ 0,72 Prozent auf 89,27 CHF), Partners Group (+ 0,69 Prozent auf 1 162,50 CHF), Richemont (+ 0,49 Prozent auf 112,55 CHF) und Lonza (+ 0,49 Prozent auf 351,80 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Nestlé (-0,84 Prozent auf 98,47 CHF), Zurich Insurance (-0,52 Prozent auf 440,90 CHF), Alcon (-0,16 Prozent auf 64,14 CHF), Swisscom (-0,04 Prozent auf 515,60 CHF) und Logitech (+ 0,10 Prozent auf 79,22 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 170 894 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 271,946 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie hat mit 8,70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

