Gewinne in Zürich: So steht der SMI nachmittags

Um 15:42 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,09 Prozent stärker bei 11 507,46 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,283 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 11 495,58 Punkte an der Kurstafel, nach 11 496,76 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 11 524,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 11 469,48 Punkten.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 26.01.2024, lag der SMI-Kurs bei 11 390,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, einen Stand von 10 879,52 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, erreichte der SMI einen Stand von 11 181,77 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 3,02 Prozent aufwärts. Bei 11 524,36 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Holcim (+ 1,53 Prozent auf 70,38 CHF), UBS (+ 1,50 Prozent auf 25,09 CHF), Partners Group (+ 1,36 Prozent auf 1 269,50 CHF), Givaudan (+ 1,06 Prozent auf 3 831,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,73 Prozent auf 290,00 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Swiss Life (-0,99 Prozent auf 642,40 CHF), Geberit (-0,80 Prozent auf 519,60 CHF), Swiss Re (-0,70 Prozent auf 105,75 CHF), Sika (-0,66 Prozent auf 257,10 CHF) und Nestlé (-0,62 Prozent auf 94,76 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 568 479 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 261,634 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,51 erwartet. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at