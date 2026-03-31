Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|Abstufung
|
31.03.2026 08:11:00
Givaudan-Aktie: Berenberg wird vorsichtiger wegen geopolitischer Risiken
Die Privatbank Berenberg hat Givaudan von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 3580 auf 2915 Franken gesenkt. Angesichts des Nahostkriegs könnte sich das organische Umsatzwachstum im zweiten Quartal weiter verlangsamen, schrieb Fulvio Cazzol in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung des Aromen- und Duftstoffherstellers. Unter den von ihm beobachteten Branchenunternehmen sei Givaudan hier den höchsten Risiken ausgesetzt.
/rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
HAMBURG (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Nachrichten zu Givaudan AG
|
30.03.26
|Zuversicht in Zürich: SLI beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.03.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
30.03.26
|Montagshandel in Zürich: SMI am Montagmittag in Grün (finanzen.at)
|
30.03.26
|SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Givaudan von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.03.26
|Börse Zürich: SMI zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
30.03.26
|SLI aktuell: SLI zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.03.26
|SIX-Handel SMI sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
27.03.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Givaudan AG
|06:43
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|24.03.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|24.03.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|24.03.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|2 945,00
|0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWidersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX mit Verlusten -- DAX mit leichtem Plus -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Verlusten. Am deutschen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien sind mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.