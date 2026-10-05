Givaudan Aktie
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WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Damit gab Celine Pannuti in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick ihren positiven Erwartungen für die anstehenden Quartalszahlen des Aromen- und Duftstoffeherstellers Ausdruck. Die fundamentale Einstufung lautet weiter "Overweight". Bei den europäischen Konsumgüterherstellern überwögen die Chancen die Risiken, und auch die Bewertungen sollten den Aktienkursen helfen, betonte die Expertin. Das stärkste vergleichbare Umsatzwachstum traut sie Givaudan zu./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 23:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Overweight
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
3 396,00 CHF
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
3 389,00 CHF
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Celine Pannuti
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KGV*:
-
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