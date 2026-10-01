Givaudan Aktie
|3 602,00EUR
|19,00EUR
|0,53%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3030 Franken auf "Hold" belassen. Die Investorenveranstaltung im niederländischen Naarden habe einen "Vorgeschmack auf die Zukunft" gegeben, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch nach der Präsentation der Sparte Taste & Wellbeing mit Aromen und Lebensmittel-Inhaltsstoffen. Künftiges Branchenwachstum sei vielmehr abhängig von Funktionalität als von reiner Sensorik./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 15:54 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
3 030,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
3 591,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
3 399,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
30.09.26
|Zuversicht in Zürich: SMI startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.09.26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
28.09.26
|Gewinne in Zürich: So steht der SLI nachmittags (finanzen.at)
|
28.09.26
|Börse Zürich: SMI legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
28.09.26
|Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SMI am Montagmittag (finanzen.at)
|
28.09.26
|SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Givaudan von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SMI am Freitagmittag (finanzen.at)
|
25.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
Analysen zu Givaudan AG
|13:18
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:53
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|13:18
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:53
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|10:53
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|18.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|13:18
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|18.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|3 604,00
|0,59%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:40
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:39
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:38
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:37
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:36
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:35
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:35
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:34
|London Stock Exchange Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:33
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:21
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:10
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:04
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:02
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:02
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:01
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:59
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:55
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:54
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|11:51
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:14
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:13
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11:12
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|11:08
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|11:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|11:05
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|11:04
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|11:03
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:00
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:59
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|10:53
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|10:29
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|10:28
|NORMA Group Buy
|Warburg Research
|10:16
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:15
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:55
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)