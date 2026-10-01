Givaudan Aktie

3 602,00EUR 19,00EUR 0,53%
Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.10.2026 13:18:02

Givaudan Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3030 Franken auf "Hold" belassen. Die Investorenveranstaltung im niederländischen Naarden habe einen "Vorgeschmack auf die Zukunft" gegeben, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch nach der Präsentation der Sparte Taste & Wellbeing mit Aromen und Lebensmittel-Inhaltsstoffen. Künftiges Branchenwachstum sei vielmehr abhängig von Funktionalität als von reiner Sensorik./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 15:54 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
3 030,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
3 591,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
3 399,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Givaudan AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Givaudan AG

mehr Analysen
13:18 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
10:53 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
22.09.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Givaudan AG 3 604,00 0,59% Givaudan AG

Aktuelle Aktienanalysen

13:40 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
13:39 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:38 Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:37 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:36 Sartorius Stedim Biotech Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:36 Sartorius vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:35 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:35 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:34 London Stock Exchange Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:33 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
13:21 Santander Outperform RBC Capital Markets
13:20 Airbus Outperform Bernstein Research
13:18 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
13:18 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
13:10 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
13:06 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:04 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:02 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:02 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:01 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:07 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:06 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:59 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:55 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:54 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
11:51 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:51 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:14 BMW Buy Deutsche Bank AG
11:13 adidas Buy Deutsche Bank AG
11:13 BAT Buy Deutsche Bank AG
11:12 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
11:09 Philips Hold Deutsche Bank AG
11:08 Evonik Hold Deutsche Bank AG
11:07 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
11:06 AB InBev Outperform Bernstein Research
11:05 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
11:04 Symrise Buy Deutsche Bank AG
11:03 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
11:00 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
10:59 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
10:59 Siemens Hold Deutsche Bank AG
10:53 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:51 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
10:33 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
10:29 Aroundtown Buy Warburg Research
10:28 NORMA Group Buy Warburg Research
10:16 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:15 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:55 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen