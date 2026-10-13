Givaudan Aktie
|4 030,00EUR
|297,00EUR
|7,96%
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
Givaudan Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Der Aromenhersteller habe ein außerordentlich starkes organisches Wachstum verzeichnet, schrieb Victoria Nice in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Absatzmarkt Nordamerika habe sich die Lage zum Vorquartal allerdings noch verschlimmert./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Givaudan AG Underperform
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2 886,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
3 765,00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-23,35%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
3 756,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-23,16%
|
Analyst Name::
Victoria Nice
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Givaudan AG
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Givaudan auf 'Hold' - Ziel 3030 Franken (dpa-AFX)
|
09:28
|Börse Zürich: SPI klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
09:28
|Zuversicht in Zürich: SMI zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.10.26
|Optimismus in Zürich: SLI zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
12.10.26
|SIX-Handel: SMI zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
12.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: So performt der SMI mittags (finanzen.at)
|
12.10.26
|SLI-Handel aktuell: Börsianer lassen SLI steigen (finanzen.at)
Analysen zu Givaudan AG
|10:44
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:03
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10:44
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:03
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|10:44
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|18.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:03
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|18.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Givaudan AG
|4 040,00
|8,22%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:52
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10:11
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:00
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09:08
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:59
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:03
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|12.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|12.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|12.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.