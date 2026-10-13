Givaudan Aktie

4 030,00EUR 297,00EUR 7,96%
Givaudan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.10.2026 10:44:21

Givaudan Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Der Aromenhersteller habe ein außerordentlich starkes organisches Wachstum verzeichnet, schrieb Victoria Nice in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Absatzmarkt Nordamerika habe sich die Lage zum Vorquartal allerdings noch verschlimmert./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 05:48 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Underperform
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
2 886,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
3 765,00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-23,35%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
3 756,00 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-23,16%
Analyst Name::
Victoria Nice 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Givaudan AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Givaudan AG

mehr Analysen
10:44 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:03 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
05.10.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Givaudan Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Givaudan AG 4 040,00 8,22% Givaudan AG

Aktuelle Aktienanalysen

10:52 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:44 Givaudan Underperform Bernstein Research
10:11 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
10:00 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
09:08 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
09:08 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
09:08 Danone Outperform Bernstein Research
09:08 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
08:59 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
08:58 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:56 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
08:56 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
08:03 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
12.10.26 Semperit buy Baader Bank
12.10.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Aroundtown Sell Goldman Sachs Group Inc.
12.10.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
12.10.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Boeing Outperform Bernstein Research
12.10.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
12.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
12.10.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Nutrien Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
12.10.26 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
12.10.26 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.10.26 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
12.10.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.10.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.10.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
12.10.26 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen