Goldman Sachs Group Inc. bescheinigt Neutral für Deutsche Börse-Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Deutsche Börse-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 206 auf 207 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den Quartalszahlen des Börsenbetreibers passte Analyst Oliver Carruthers seine Schätzungen leicht an. Damit reflektiere er die jüngste Volumenentwicklung, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Börse-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 14:48 Uhr 0,6 Prozent. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 9,18 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 87 857 Deutsche Börse-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresbeginn 2024 um 1,7 Prozent nach oben. Deutsche Börse dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2024 / 20:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.