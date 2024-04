Goldman Sachs Group Inc.: Rheinmetall-Aktie erhält Buy

Goldman Sachs Group Inc. hat die Rheinmetall-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rheinmetall von 381 auf 606 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der Aufstockung staatlicher Verteidigungsbudgets würden europäische Rüstungs-Aktien derzeit historisch hoch bewertet gehandelt, schrieb Analyst Victor Allard in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf 2025 sieht der Experte mehr Abwärts- als Aufwärtspotenzial. Zu bevorzugen seien Aktien von Unternehmen wie Thales, Dassault, auch Rolls-Royce und Airbus mit langfristigen Wachstumsthemen und sehr guter Berechenbarkeit des Wachstums. Seine Schätzungen für Rheinmetall lägen über den Marktprognosen, Allard erwartet ein Rekordjahr für die Aufträge. Bei Renk sei die Bewertung inzwischen etwas überbeansprucht. Die deutlich höheren Kursziele für MTU, BAE und Leonardo resultierten zuvorderst aus der gestiegenen Sektorbewertung.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Rheinmetall-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Rheinmetall-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 8,8 Prozent auf 511,00 EUR abwärts. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 18,59 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 1 315 452 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2024 um 78,0 Prozent zu. Rheinmetall dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 präsentieren.

