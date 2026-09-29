Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
29.09.2026 07:49:51
Google challenges EU orders to open up to AI, search engine rivals
It argues that compliance measures to support competition will undermine user privacy and securityWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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