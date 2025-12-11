Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
11.12.2025 09:07:00
Googles Suche: bevorzugte Quellen und mehr KI-Zusammenfassungen
Google als Social-Media-Feed? Die Suche soll personalisierter werden. Im AI Mode werden mehr Links ausgespielt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
