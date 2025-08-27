Deutsche Telekom Aktie
27.08.2025 09:29:03
Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
Am Mittwoch gewinnt der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,28 Prozent auf 5 398,49 Punkte. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,553 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,037 Prozent auf 5 385,69 Punkte an der Kurstafel, nach 5 383,68 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 402,69 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 385,69 Zählern.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 352,16 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 27.05.2025, bei 5 415,45 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 27.08.2024, einen Stand von 4 898,78 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 9,77 Prozent zu. Aktuell liegt der Euro STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 5 568,19 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Euro STOXX 50-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 1,05 Prozent auf 36,67 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,89 Prozent auf 54,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,89 Prozent auf 102,35 EUR), adidas (+ 0,75 Prozent auf 168,95 EUR) und BMW (+ 0,73 Prozent auf 91,14 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Intesa Sanpaolo (-1,96 Prozent auf 5,45 EUR), UniCredit (-0,42 Prozent auf 66,28 EUR), Airbus SE (-0,17 Prozent auf 179,60 EUR), Deutsche Börse (-0,12 Prozent auf 256,20 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,11 Prozent auf 544,80 EUR).
Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 138 010 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 271,352 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte
Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
