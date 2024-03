Gute Stimmung in Zürich: SMI am Mittwochnachmittag stärker

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,57 Prozent höher bei 11 528,80 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,267 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,063 Prozent auf 11 470,91 Punkte an der Kurstafel, nach 11 463,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 542,78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 463,01 Zählern.

SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 0,339 Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2024, lag der SMI-Kurs bei 11 245,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.12.2023, wurde der SMI mit 11 001,62 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 06.03.2023, wies der SMI einen Stand von 11 147,25 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 3,21 Prozent zu Buche. Bei 11 542,78 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Logitech (+ 2,25 Prozent auf 77,12 CHF), Givaudan (+ 1,81 Prozent auf 3 767,00 CHF), Partners Group (+ 1,65 Prozent auf 1 263,50 CHF), Geberit (+ 1,24 Prozent auf 520,80 CHF) und Nestlé (+ 1,14 Prozent auf 92,98 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Sonova (-0,25 Prozent auf 275,30 CHF), Holcim (-0,19 Prozent auf 73,42 CHF), Lonza (-0,11 Prozent auf 454,70 CHF), Richemont (+ 0,04 Prozent auf 141,55 CHF) und Swiss Life (+ 0,15 Prozent auf 650,00 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 962 614 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 250,762 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

2024 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Mit 6,01 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at