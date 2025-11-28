SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Richemont-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Richemont-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 76,85 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Richemont-Aktie investierten, hätten nun 1,301 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Richemont-Aktie auf 170,15 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 221,41 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 221,41 CHF entspricht einer Performance von +121,41 Prozent.

Der Börsenwert von Richemont belief sich jüngst auf 99,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at