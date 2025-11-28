Richemont Aktie

Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Richemont-Investition? 28.11.2025 10:03:43

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Richemont-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Richemont-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 76,85 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Richemont-Aktie investierten, hätten nun 1,301 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Richemont-Aktie auf 170,15 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 221,41 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 221,41 CHF entspricht einer Performance von +121,41 Prozent.

Der Börsenwert von Richemont belief sich jüngst auf 99,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Richemont

Nachrichten zu Richemontmehr Nachrichten