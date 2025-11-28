Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Profitable Richemont-Investition?
|
28.11.2025 10:03:43
SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel hätte eine Investition in Richemont von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Richemont-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 76,85 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Richemont-Aktie investierten, hätten nun 1,301 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Richemont-Aktie auf 170,15 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 221,41 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 221,41 CHF entspricht einer Performance von +121,41 Prozent.
Der Börsenwert von Richemont belief sich jüngst auf 99,70 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Richemont
Nachrichten zu Richemontmehr Nachrichten
|
26.11.25
|Freundlicher Handel: SMI am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
|
25.11.25
|Börse Zürich: SMI zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
24.11.25
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.11.25
|Börse Zürich: SMI zum Ende des Montagshandels in Grün (finanzen.at)
|
24.11.25
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
24.11.25
|SMI aktuell: SMI stärker (finanzen.at)
|
24.11.25
|Aufschläge in Zürich: SLI nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
24.11.25
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)