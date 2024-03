Gute Stimmung in Zürich: SMI letztendlich im Aufwind

Am Mittwoch legte der SMI via SIX schlussendlich um 0,24 Prozent auf 11 790,46 Punkte zu. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,291 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,040 Prozent schwächer bei 11 757,38 Punkten in den Mittwochshandel, nach 11 762,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 11 735,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 11 799,91 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 1,34 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2024, lag der SMI-Kurs bei 11 142,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.12.2023, wies der SMI einen Stand von 11 188,91 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.03.2023, lag der SMI-Kurs bei 10 632,05 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,55 Prozent aufwärts. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 799,91 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Lonza (+ 2,77 Prozent auf 471,20 CHF), Nestlé (+ 1,28 Prozent auf 95,48 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,28 Prozent auf 42,05 CHF), Swiss Re (+ 1,18 Prozent auf 111,80 CHF) und Logitech (+ 1,16 Prozent auf 82,02 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Geberit (-2,12 Prozent auf 526,20 CHF), Roche (-1,53 Prozent auf 241,00 CHF), Kühne + Nagel International (-1,37 Prozent auf 244,50 CHF), Novartis (-0,53 Prozent auf 87,13 CHF) und Alcon (-0,41 Prozent auf 76,96 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 6 320 462 Aktien gehandelt. Mit 256,424 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,79 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

